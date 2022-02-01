У Раді вийшли з прапорами країн-союзників на знак подяки за допомогу. Через виступи англійською звучали обурення

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Сьогодні, 1 лютого, Верховна Рада України відкрила сьому сесію. Після виступу президента Володимира Зеленського і спікера Руслана Стефанчука до трибуни вийшла група депутатів із прапорами західних країн, які на тлі загрози вторгнення військ Росії постачають Україні військову допомогу.

Нардепи від «Європейської солідарності», «Голосу», групи «Довіра» вийшли до трибуни з прапорами США, Великої Британії, Канади, Естонії, Туреччини, Литви, Польщі, Чехії, Данії, щоб подякувати союзникам за зброю і дипломатичну підтримку.

Їхня спільна заява тривала трохи більше 4 хвилин. Останніми виступали Софія Федина і Соломія Бобровська. Свої промови вони виголосили англійською мовою, через що у залі почався шум і обурення. Хто саме обурювався, поки що невідомо.

Стефанчук закликав їх перейти на українську, після чого депутати розійшлися по своїх місцях.