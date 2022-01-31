На антарктичну станцію «Академік Вернадський» поїде більше науковців, ніж зазвичай. І там буде рекордна кількість жінок

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» у 2022 році у 27-му експедицію поїде більше науковців, ніж зазвичай, а також будуть три жінки та один з наймолодших учасників за всі роки.

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив 31 січня у Facebook.

За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали 12 — п’ятьох з команди життєзабезпечення станції та сімох науковців. Цього ж разу вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й експедиції буде 14 учасників: девʼятеро вчених, по три на кожен напрям — геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор.

Серед 14 учасників буде 11 чоловіків та троє жінок — дві метеорологині та одна біологиня. У 2018 році Науковий центр відновив можливість участі жінок у річних експедиціях (після майже 20-річної перерви). Відтак три жінки у складі цієї команди — це найбільша кількість учасниць на зимівлі, до цього було по одній та дві.

Що стосується віку членів експедиції, то середній — 36 років. Найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому — 21. Наразі він є одним із наймолодших учасників всіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, що вирушив на станцію у 21 рік). З 14 майбутніх зимівників шестеро уже працювали в річних експедиціях на «Вернадському», а для вісьмох це буде перший такий досвід.

За останні роки на станції модернізували біологічну лабораторію, встановили низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань — ці нові можливості і зумовили необхідність розширити наукову групу.