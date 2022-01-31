Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні штам «Омікрон» виявили у 20 областях

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

В Україні штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 20 областях. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

Про це 31 січня під час брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Також в Україні третій тиждень поспіль зростає захворюваність. За цей час добова кількість випадків інфікування зросла у 7 разів, госпіталізацій — у 2 рази. Кількість нових випадків за минулий тиждень (24—30 січня) знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим (17—23 січня): 194 тисячі проти 110 тисяч.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області — удвічі. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася у «червоній» зоні, минулого тижня мала значно нижчий приріст — +35,6%.

За даними Ляшко, Україна на сьогодні, 31 січня, перебуває на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.