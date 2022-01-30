Рафаель Надаль виграв Australian Open і встановив рекорд за кількістю титулів на турнірах Великого шлему
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Іспанський тенісист Рафаель Надаль вдруге став чемпіоном турніру Australian Open.
Про це повідомляється на сторінці відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Instagram.
У суперфіналі Australian Open — 2022 тенісист обіграв другу ракетку світу, росіянина Данила Медведєва з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Фінальний матч тривав 5 годин 28 хвилин.
Окрім цього, Надаль здобув 21-й титул переможця турніру Grand Slam («Великий шлем») серед чоловіків, випередивши серба Новака Джоковича та швейцарця Роджера Федерера — вони мають по 20 перемог.
Нагадаємо, вперше Надаль виграв турнір Australian Open 2009 року.
- У 2019 році турнір Australian Open виграв перша ракетка світу Новак Джокович, який цього року не зміг потрапити на чемпіонат через відсутність вакцинації.
- Напередодні перемогу на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу серед жінок вперше від 1978 року отримала австралійка.