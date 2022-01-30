КНДР провела черговий запуск ракети, можливо, найбільшої дальності за останні 5 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Loco Steve / Flickr
Північна Корея знову провела ракетні випробування. Ця ракета може бути найбільшої дальності за останні 5 років.
Про це пише The Associated Press.
За даними Японії та Південної Кореї, запущена ракета може бути найпотужнішою з 2017 року. Вона досягла висоти у 2 тисячі кілометрів, пролетіла 800 кілометрів та впала в море.
Такі характеристики польоту дозволяють припустити, що це був найпотужніший ракетний запуск з 2017 року, коли КНДР протестувала свої ракети середньої дальності та міжконтинентальні балістичні ракети, які потенційно можуть дістатися території США.
Це вже були сьомі ракетні випробування за останній місяць. У КНДР зазначили, що готові скасувати мораторій на випробування, який пообіцяли США, через певні «ворожі дії» з боку Штатів, хоча формально мораторій вже скасовано.
- На початку року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що значно зміцнить армію. Це може свідчити про новий етап розвитку ракетної програми країни. США та Захід закликають Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея теж розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідну гонку на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів. Найближчим часом Південна Корея має намір запустити власну космічну ракету.