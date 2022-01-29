Премʼєр Австралії попередив Каньє Веста, що його не пустять у країну для концертів, якщо він не вакцинується

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Taylor Hill / Contributor

Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив американського репера Каньє Веста, що йому необхідно пройти повну вакцинацію, якщо він хоче виступати з концертами в країні.

Про це повідомляє Reuters.

«За правилами ви маєте бути повністю вакцинований. Вони застосовуються до всіх, як люди могли побачити зовсім недавно. Не має значення, хто ви, це правила. Дотримуйтесь правил — і ви можете приїхати», — сказав Моррісон на пресконференції.

Коментарі Моррісона зʼявилися після інформації в австралійських ЗМІ, що Вест планував відіграти концерти на стадіонах в Австралії у березні. При цьому в одному з інтервʼю у 2021 році Вест сказав, що отримав одну дозу вакцини, проте в інтервʼю журналу Forbes у 2020 році назвав вакцинацію «міткою звіра».