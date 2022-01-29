Премʼєр Австралії попередив Каньє Веста, що його не пустять у країну для концертів, якщо він не вакцинується
- Автор:
- Олег Панфілович
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Taylor Hill / Contributor
Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив американського репера Каньє Веста, що йому необхідно пройти повну вакцинацію, якщо він хоче виступати з концертами в країні.
Про це повідомляє Reuters.
«За правилами ви маєте бути повністю вакцинований. Вони застосовуються до всіх, як люди могли побачити зовсім недавно. Не має значення, хто ви, це правила. Дотримуйтесь правил — і ви можете приїхати», — сказав Моррісон на пресконференції.
Коментарі Моррісона зʼявилися після інформації в австралійських ЗМІ, що Вест планував відіграти концерти на стадіонах в Австралії у березні. При цьому в одному з інтервʼю у 2021 році Вест сказав, що отримав одну дозу вакцини, проте в інтервʼю журналу Forbes у 2020 році назвав вакцинацію «міткою звіра».
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- 12 січня Новак Джокович визнав, що у документах, наданих під час вʼїзду до Австралії, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка сталася через «людський фактор». Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття до Австралії (6 січня) він не був у інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграда до Іспанії. Також тенісист зізнався, що зустрічався з журналістами та робив фотосесію із позитивним тестом на COVID-19.
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