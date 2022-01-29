Премьер Австралии предупредил Канье Уэста, что его не пустят в страну для концертов, если он не вакцинируется

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил американского рэпера Канье Уэста, что ему необходимо пройти полную вакцинацию, если он хочет выступать с концертами в стране.

Об этом сообщает Reuters.

«По правилам вы должны быть полностью вакцинированы. Они применимы ко всем, как люди смогли увидеть совсем недавно. Неважно, кто вы, это правила. Следуйте правилам — и вы можете прийти», — сказал Моррисон на пресс-конференции.

Замечания Моррисона последовали за информацией в австралийских СМИ, что Уэст планировал отыграть концерты на стадионах в Австралии в марте. При этом в одном из интервью в 2021 году Уэст сказал, что получил одну дозу вакцины, однако в интервью журналу Forbes в 2020 году назвал вакцинацию «меткой зверя».