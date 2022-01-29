Премьер Австралии предупредил Канье Уэста, что его не пустят в страну для концертов, если он не вакцинируется

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил американского рэпера Канье Уэста, что ему необходимо пройти полную вакцинацию, если он хочет выступать с концертами в стране.
Об этом сообщает Reuters.
«По правилам вы должны быть полностью вакцинированы. Они применимы ко всем, как люди смогли увидеть совсем недавно. Неважно, кто вы, это правила. Следуйте правилам — и вы можете прийти», — сказал Моррисон на пресс-конференции.
Замечания Моррисона последовали за информацией в австралийских СМИ, что Уэст планировал отыграть концерты на стадионах в Австралии в марте. При этом в одном из интервью в 2021 году Уэст сказал, что получил одну дозу вакцины, однако в интервью журналу Forbes в 2020 году назвал вакцинацию «меткой зверя».
- 6 января в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open прилетел теннисист Новак Джокович, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.
- 12 января Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка произошла из-за «человеческого фактора». Заполняя въездную декларацию, спортсмен отметил, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) он не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию. Также теннисист признался, что встречался с журналистами и делал фотосессию с положительным тестом на COVID-19.
- 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу, и это решение спортсмену не удалось обжаловать.