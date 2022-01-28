Bloomberg: Адміністрація Байдена обговорила з найбільшими банками можливі наслідки санкцій проти Росії

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Адміністрація Джо Байдена провела переговори з найбільшими американськими банками, аби переконатися, що можливі санкції, які хочуть ввести проти Росії у випадку її нападу на Україну, не зашкодять стабільності світової економіки.

За даними Bloomberg, у переговорах взяли участь представники Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase і Goldman Sachs. З них тільки Citigroup має значну присутність в Росії, там йому належить місцевий Сітібанк.

Наразі США та ЄС розглядають можливість таких санкційних заходів:

обмеження на конвертацію рублів в інші валюти;

відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT (хоча тут виникає багато дискусій);

Річ у тім, що американські чиновники бояться побічних ефектів від санкцій, як от у 2018 році, коли американські санкції проти «Русалу» Олега Дерипаски призвели до подорожчання алюмінію на 30%.

Водночас Мінфін США каже, що «оцінка потенційних побічних ефектів і шляхів їхньої мінімізації — це ознака хорошого урядування та стандартна практика».

Там наголосили, що США з союзниками розглядають низку варіантів, щоб завдати серйозної шкоди російській економіці у випадку нового російського нападу на Україну.

Зазначимо, що січень 2022 року став одним із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки. На тлі загрози війни 18 січня індекс Московської біржі впав на 6,5%, що стало найбільшим падінням від початку пандемії коронавірусу.