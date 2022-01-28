Італія продовжила заборону на вʼїзд для вакцинованих туристів з України
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Італія продовжила заборону в’їзду для українців, навіть вакцинованих від коронавірусу.
Згідно з новим указом, який підписав міністр охорони здоровʼя Роберто Сперанца, від туристів із країн ЄС вимагатимуть «зелений паспорт» (green pass).
Нові правила набудуть чинності 1 лютого та діятимуть до 15 березня.
Міністерство закордонних справ Італії вже опублікувало новий список країн категорії D, громадяни яких мають право відвідувати територію Італії з будь-якою метою, зокрема туристичною. України в ньому немає.
Зауважимо, потрапити до Італії зможуть лише ті українці, які мають поважну причину (зокрема робота, навчання або лікування). Також можуть пропустити громадян України, які повертаються на місце проживання, мають громадянство країни ЄС, довідку про проживання в ЄС або є близькими родичами громадян ЄС.
- Раніше в Італії вирішили продовжити режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу до 31 березня.
- З 6 грудня уряд Італії посилив карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу людей. Відвідувати заклади в закритих приміщеннях і великі спортивні заходи можуть вакциновані, люди, які вже перехворіли та ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 48 годин до цього.
- Від 16 грудня через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» Італія закрила кордони для українських туристів, навіть повністю вакцинованих.