BBC: Тести на коронавірус тенісиста Джоковича мають невідповідні номери. Це може свідчити про підробку або цифрову помилку

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Тести на коронавірус сербського тенісиста Новака Джоковича мають невідповідні номери. Це може свідчити про їхню підробку або ж цифрову помилку.

Про це пише BBC.

Видання отримало копії тестів на коронавірус Джоковича, який той надсилав владі Австралії на підтвердження своєї хвороби. На основі цих даних він планував в’їхати до країни для участі в турнірі, оскільки послідовно виступає проти вакцинації. Але його так і не пустили та депортували.

Адвокати Джоковича надали два результати тестів тенісиста: позитивний за 16 грудня та негативний за 22 грудня. Тести Джокович робив у Сербії, і результати видавалися Інститутом громадської охорони здоров’я Сербії.

Перший тест має серійний номер 7371999, а другий тест — 7320919. Журналісти одразу звернули увагу на цю розбіжність, оскільки тест за 22 грудня повинен був мати більший номер, аніж тест за 16 грудня. У документах Джоковича ситуація зворотня.

Для перевірки журналісти BBC отримали якомога більше результатів тестів сербів на коронавірус, які були зроблені у грудні 2021 року. Вони підтвердили, що ці тести отримують серійний номер у хронологічному порядку — чим пізніше тест, тим більший номер.

Відповідно до таких даних, які отримали журналісти, позитивний тест Джоковича мав би бути у проміжку між 25 грудня та 28 грудня. Однак у довідці, наданій його адвокатами, вказана дата 16 грудня.

Журналісти зазначають, що два тести тенісиста були оброблені різними лабораторіями, і вони могли видати різні серійні номери. Але в отриманих BBC тестах є результати, які були отримані пізніше за Джоковича у тій самій лабораторії — і вони мають менший номер, ніж тест тенісиста. Крім того, всі отримані результати тестів були оброблені у восьми сербських лабораторіях, і жодних підтверджень того, що вони надають тестам невідповідні серійні номери, немає.

Спеціаліст з безпеки цифрової інформації Джордже Кривокапич зазначив, що завжди є вірогідність збою в системі. Але тоді державні органи можуть запросто офіційно це підтвердити, але ті поки цього не зробили.

Журналісти надали ці дані Інституту громадської охорони здоров’я Сербії та уряду країни. Відповіді вони поки не отримали, як і від команди Джоковича.