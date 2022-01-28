Apple тестує можливість розпізнавання обличчя в масці. Однак функція, можливо, буде доступна не всім

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Компанія Apple тестує можливість розпізнавання облич власників її гаджетів в масці.

Про це пише The Verge.

Розробникам програмного забезпечення стала доступна бета-версія iOS 15.4. У ній є повідомлення, яке запитує, чи бажає користувач мати можливість використовувати Face ID в масці, що, однак, може завдати шкоди безпеці.

У повідомленні йдеться, що «iPhone може розпізнавати унікальні особливості області навколо очей для аутентифікації», але попереджає, що Face ID працюватиме точніше, якщо налаштувати його на роботу з обличчям без маски.

Разом з тим не всі власники iPhone зможуть скористатися цією функцією. Видання 9to5Mac повідомляє, що вона буде доступна тільки для iPhone 12 і 13. При цьому на iPad Pro 2018, де є Face ID, розблокувати пристрій по обличчю в масці не вдалося.