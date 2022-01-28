Apple тестирует возможность распознавания по лицу в маске. Однако функция, возможно, будет доступна не всем

Компания Apple тестирует возможность распознавания лиц владельцев ее гаджетов в маске.
Об этом пишет The Verge.
Разработчикам программного обеспечения стала доступна бета-версия iOS 15.4. В ней есть сообщение, которое спрашивает, хочет ли пользователь иметь возможность использовать Face ID в маске, что может повлечь за собой снижение безопасности.
В сообщении говорится, что «iPhone может распознавать уникальные особенности области вокруг глаз для аутентификации», но предупреждает, что Face ID будет работать более точно, если его настроить на работу с лицом без маски.
При этом не все владельцы iPhone смогут воспользоваться этой конкретной функцией. Издание 9to5Mac сообщает, что она будет доступна только для iPhone 12 и 13. При этом на iPad Pro 2018, где присутствует Face ID, разблокировать устройство по лицу в маске не удалось.
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