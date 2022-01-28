Путіну не перемогти. Мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес відстояти суверенітет України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес обʼєднати зусилля і відстояти суверенітет України на тлі загрози військового вторгнення Росії.
Свою позицію і заклик він виклав у статті «Мої думки про Україну і Росію».
Він вважає неадекватним і дратуючим той факт, що у ХХI столітті, у 2022 році одна країна накопичує біля кордонів іншої танки.
«Ніколи останніми роками не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі. […] Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?» — пише Бренсон.
Мільярдер упевнений, що Володимира Путіна мало хвилює думка всього світу про його геополітичні амбіції, але в довгостроковій перспективі Путіну не перемогти. Росія, як пише Бренсон, від війни неминуче отримає лише економічну кризу і величезні людські втрати, які росіянам забезпечать українці в кожному місті та селі.
Бренсон закликає увесь світовий бізнес підтримати санкції у разі вторгнення військ РФ.
«Для лідерів бізнесу настав час зібратися і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, усі ми повинні ясно дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світове ділове співтовариство підтримає увесь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка намагається порушити суверенітет іншої», — заявив Бренсон.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- У Кремлі заявили, що санкції призведуть до загострення. Наприклад, за обмеження проти банків спікер Путіна чомусь обіцяв «громадянську війну» в Україні.
- Напередодні великі американські компанії попросили владу США обережно вводити санкції проти Росії. Їм потрібен перехідний період. Раніше в американському Мінфіні зазначали, що вводитимуть санкції таким чином, щоб звести до мінімуму побічні ефекти для США.