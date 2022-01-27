Apple планує представити функцію, яка дозволить використовувати iPhone як платіжний термінал

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Nathan Dumlao / Unsplash

Компанія Apple планує додати до своїх iPhone функцію, яка перетворюватиме смартфон на платіжний термінал.

Про це пише The Verge.

Це стане доступним завдяки тому, що Apple придбала стартап безконтактних платежів Mobeewave у 2020 році. Очікується, що програмне забезпечення для запуску платіжного термінала в iPhone буде доступне вже найближчими місяцями.

Mobeewave раніше працював із Samsung над аналогічною функцією, випробувавши систему під назвою Samsung POS у Канаді у 2019 році, перш ніж запустити її в усьому світі. Samsung POS дозволив смартфонам Samsung приймати безконтактні платежі за допомогою технології NFC з банківських карток, а також через сервіси Apple Pay і Google Pay.