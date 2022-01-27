На аукціоні за понад мільйон фунтів продали мініатюру з графіті Бенксі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Instagram / Banksy
На аукціоні в англійському місті Ньюкасл за понад мільйон фунтів стерлінгів продали мініатюрну стайню, яку британський художник Бенксі розмалював графіті. Там він зробив напис Go big or go home (Усе або нічого).
Про це повідомляє BBC.
Роботу художника продали за менш ніж дві хвилини від початку аукціону.
Лот дістався невідомому чоловіку. Він зателефонував під час аукціону і купив мініатюрну стайню за £800 тисяч, але через додаткову комісію та гонорар художнику загальна сума перевищила мільйон.
- На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні майже $35 мільйонів продали автопортрет Фріди Кало «Дієго і я».
- Раніше на аукціоні Sotheby's продали 11 робіт Пабло Пікассо вартістю $110 мільйонів.
- Перед цим аукціонний дім продав за £18,58 мільйона (близько $25,4 мільйона) картину вуличного художника Бенксі «Кохання у сміттєвому баку», частково знищену вбудованим у рамку шредером у 2018 році.