На аукціоні за понад мільйон фунтів продали мініатюру з графіті Бенксі

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Instagram / Banksy

На аукціоні в англійському місті Ньюкасл за понад мільйон фунтів стерлінгів продали мініатюрну стайню, яку британський художник Бенксі розмалював графіті. Там він зробив напис Go big or go home (Усе або нічого).

Про це повідомляє BBC.

Роботу художника продали за менш ніж дві хвилини від початку аукціону.

Лот дістався невідомому чоловіку. Він зателефонував під час аукціону і купив мініатюрну стайню за £800 тисяч, але через додаткову комісію та гонорар художнику загальна сума перевищила мільйон.