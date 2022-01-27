Суд підтвердив довічне увʼязнення ватажку «ЛНР» Плотницькому за збитий літак Іл-76

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Красногвардійський районний суд Дніпра підтвердив заочний вирок ватажку бойовиків «ЛНР» Ігорю Плотницькому та ще двом обвинуваченим у збитті військово-транспортного літака Іл-76 Збройних сил України в червні 2014 року. Унаслідок цього загинули 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розгляд доказів, зібраних СБУ під час розслідування, тривав понад 5 років. Останній рік суд розглядав скаргу на вирок Плотницькому, який на час скоєння злочину був командиром батальйону бойовиків «Зоря», а також його «заступнику» Андрію Патрушеву та командиру загону бойовиків «Вітязь» Олександру Гурєєву. Вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК (переносними зенітно-ракетними комплексами), що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу. Усіх трьох засудили до довічного увʼязнення.

Катастрофа Іл-76 під Луганськом

У ніч проти 14 червня 2014 року військовий літак Іл-76 при заході на посадку в Луганському аеропорту був збитий проросійськими бойовиками. На борту літака перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25 десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак мав доставити боєприпаси, продукти та підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків «ЛНР» і російських військових.

27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі льотчиків і десантників, і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Але він одразу подав апеляцію.

У грудні 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову.