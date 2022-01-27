Суд подтвердил пожизненное заключение главарю «ЛНР» Плотницкому за сбитый самолет Ил-76

Красногвардейский районный суд Днепра подтвердил заочный приговор главе боевиков «ЛНР» Игорю Плотницкому и еще двум обвиняемым в крушении военно-транспортного самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины в июне 2014 года. Тогда погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что рассмотрение доказательств, собранных СБУ в ходе расследования, длилось более 5 лет. Последний год суд рассматривал жалобу на приговор Плотницкому, который на время совершения преступления был командиром батальона боевиков «Заря», а также его «заместителю» Андрею Патрушеву и командиру отряда боевиков «Витязь» Александру Гурееву. Они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК (переносными зенитно-ракетными комплексами), которые перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса. Всех троих приговорили к пожизненному заключению.

Катастрофа Ил-76 под Луганском

В ночь на 14 июня 2014 года военный самолет Ил-76 при заходе на посадку в Луганском аэропорту был сбит пророссийскими боевиками. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты и подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков «ЛНР» и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в служебной халатности, приведшей к гибели летчиков и десантников, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Но он сразу подал апелляцию.

В декабре 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову.