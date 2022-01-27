В Україні виявили понад 32 тисячі нових заражених коронавірусом. Це найбільша кількість за весь час пандемії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу зафіксували понад 32 тисячі нових заражених коронавірусом. Серед них 797 медиків та 4 847 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 3 016 людей, а 154 померли від ускладнень. Водночас 5 237 українців успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (2 862) та Львівській (2 696) областях.
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 82 тисячі людей. 28 тисяч отримали першу дозу, 29 тисяч — другу, а ще 23 тисячі — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області, особливо Івано-Франківська, яку вже перевели в «червону» зону.