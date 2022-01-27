В Україні виявили понад 32 тисячі нових заражених коронавірусом. Це найбільша кількість за весь час пандемії

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В Україні за минулу добу зафіксували понад 32 тисячі нових заражених коронавірусом. Серед них 797 медиків та 4 847 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 3 016 людей, а 154 померли від ускладнень. Водночас 5 237 українців успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (2 862) та Львівській (2 696) областях.

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 82 тисячі людей. 28 тисяч отримали першу дозу, 29 тисяч — другу, а ще 23 тисячі — бустерну.