МВС проведе навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації

Новини

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Міністерство внутрішніх справ України проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації. Тренування пройдуть у різних регіонах країни.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський.

До навчань залучать інструкторів Нацполіції, Нацгрвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонної служби.

«Акцент буде на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах», ㅡ сказав Монастирський.

Також в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.