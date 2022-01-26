ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації попри оскарження з боку України

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Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації попри їх оскарження з боку України.

Про це повідомляється у Twitter організації.

«Після двогодинних дебатів, 97 голосами проти 41 (4 утрималися), Асамблея проголосувала за ратифікацію повноважень російської делегації, які були оскаржені з істотних підстав у понеділок», — йдеться у повідомленні.

24 січня, у день початку першої частини сесії 2022 року ПАРЄ, українська делегація оскаржила повноваження російської делегації та депутата російської Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.