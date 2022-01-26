Українська САУ «Богдана» завершила попередні вогневі випробування. Вона може бити на 42 км

Новини

Defence Express

Українська 155-мм самохідна артилерійська установка «Богдана» завершила попередні вогневі випробування, що значно наблизило її до взяття на озброєння армії України. Збройні сили можуть поставити САУ на забезпечення вже цього року.

Про це повідомляє Defense Express і публікує відео зі стрільбами.

Стрільби активно велися з грудня 2021 року і завершилися 25 січня цього року. САУ виконала 450 пострілів на дальність 42 км (без використання реактивного снаряда), хоча розробник — «Краматорський завод важкого верстатобудування» — вказував дальність стрільби до 40 км.

Під час випробувань «Богдана» використовувала снаряди турецького і чеського виробництва, включно із далекобійними снарядами з покращеною аеродинамікою HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.