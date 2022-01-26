Аналітики J. P. Morgan закликають не інвестувати в російський рубль, поки існує загроза вторгнення РФ в Україну

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Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США J. P. Morgan закликає клієнтів відмовитися від довгих інвестицій у російський рубль через наростання напруженості навколо України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики зазначили, що попередні рекомендації щодо інвестицій у рубль нівелювалися, оскільки політика Кремля створює загрози економічних втрат через можливі санкції.

Непрогнозована ситуація щодо України створює надто хитку основу для інвестицій, тому J. P. Morgan визнав, що раніше недооцінював небезпеку, через що втратив вкладення.

«Для стабільного ралі облігацій, імовірно, необхідні як зниження геополітичної невизначеності, так і більш очевидні ознаки того, що інфляція досягла свого піку», — зазначили в холдингу.

Зазначимо, що січень 2022 року став одним із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки. На фоні загрози війни 18 січня індекс Московської біржі впав на 6,5%, що стало найбільшим падінням від початку пандемії коронавірусу.

У понеділок, 24 січня, ситуація знову погіршилася — індекс Московської біржі впав на 5,9%, а курс долара та євро до рубля значно виріс.