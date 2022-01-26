МВФ закликав Сальвадор відмовитися від біткоїна як платіжного засобу. Під питанням кредит у $1,3 млрд

Новини

QuoteInspector.com / Flickr

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка вирішує питання кредиту для Сальвадору у $1,3 мільярда, закликала владу країни відмовитися від використання біткоїна як офіційного платіжного засобу.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Рада директорів закликала владу «звузити положення закону про біткоїн, прибравши з нього статус законного платіжного засобу».

У МВФ вважають, що на тлі високого держборгу (до 2026 року може зрости до 96% ВВП) легалізація першої криптовалюти спричиняє великі ризики для фінансової і ринкової цілісності, фінансової стабільності та захисту прав споживачів. Також у МВФ бачать ризики з випуском цінних облігацій.

Рада погодилася з важливістю розширення в країні доступу до фінансових послуг, але зазначила, що національна система Chivo (біткоїн-гаманці) вимагає жорсткого регулювання.

Свою заяву ВМФ випустив після переговорів із представниками Сальвадору, які намагаються отримати для країни кредит у $1,3 млрд. Легальний статус криптовалюти в країні став головною перешкодою для кредиту, а переговори поки що зайшли в глухий кут.

Влада Сальвадору наразі не дала відповіді на звернення МВФ.