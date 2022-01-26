Вчені: Запущена у 2015 році ракета SpaceX втратила керування й може зіткнутися з Місяцем

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Official SpaceX Photos / Flickr

За словами експертів, ракета компанії SpaceX, запущена у лютому 2015 року, втратила контроль і перебуває на шляху до зіткнення з Місяцем.

Про це пише The Guardian.

Ракету-носій Falcon 9 запустили з Флориди у лютому 2015 року в рамках місії з відправки супутника з відстеження погоди для Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Але після завершення горіння двигунів і відправлення супутника в точку Лагранжа — другий ступінь ракети виявилася занедбаною.

На цьому етапі ступінь не мала достатньо палива, щоб повернутися в атмосферу Землі, але також «не вистачало енергії, щоб уникнути потрапляння в зону гравітації системи Земля-Місяць». «Тому з лютого 2015 року ступінь рухається дещо хаотичною траєкторією», — пояснив метеоролог Ерік Бергер у матеріалі для видання Ars Technica.

Фахівець Білл Грей, який пише програмне забезпечення для відстеження навколоземних обʼєктів, астероїдів, малих планет та комет, сказав, що ступінь ракети Falcon 9, швидше за все, досягне зворотного боку Місяця 4 березня. «Це перший випадок ненавмисного падіння космічного сміття на Місяць, про який мені відомо», — додав Грей. Щодо того, чи можна спостерігати за зіткненням із Землі, Грей заявив, що воно, ймовірно, залишиться непоміченим.

Попри це, інші фахівці вважають, що зіткнення може надати цінні дані. Згаданий метеоролог Ерік Бергер упевнений, що подія дозволить спостерігати за «підповерхневим матеріалом, викинутим внаслідок удару ракети».