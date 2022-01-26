Польща на кордоні з Білоруссю почала будувати «стіну». Вона простягнеться на 186 км
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Польща почала будувати стіну загороджень на кордоні з Білоруссю, звідки досі невеликими групами йдуть нелегальні мігранти з країн Близького Сходу.
Про це повідомляє польська прикордонна служба.
«Прикордонна служба передала будівельні майданчики підрядникам. Це найбільша будівельна інвестиція в історії Прикордонної служби: довжина барʼєра складе 186 км, а вартість — 1,6 млрд злотих [11,2 млрд гривень]», — сказано у повідомленні.
Поляки зводять стовпи (висота — 5,5 метра) з великою кількістю колючого дроту. Також встановлюються датчики руху і камери. Крім цього, задіяні дрони.
Польські прикордонники майже щодня повідомляють про затримання мігрантів. Цього тижня під час спроби незаконного перетину кордону з боку Білорусі затримали майже 50 людей — це громадяни Лівану, Іраку та Сирії.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі і РФ. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.
- Загородження на кордоні з Білоруссю будують Литва, Латвія і Україна.