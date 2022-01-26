Телеканал CNN зробив Харків територією Росії

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Американський телеканал CNN позначив українське місто Харків як територію Росії. Відповідні скриншоти публікують у Twitter.

Сюжет був присвячений загостренню ситуації на українськму кордоні та російськими навчаннями Південного округу. Відео тривало 20 секунд, а у правому верхньому кутку був напис «Харків, Росія».

Телеканал поки не відреагував на цю помилку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про загрозу окупації Харкова військами Росії. Мер Харкова Ігор Терехов у відповідь попросив мешканців міста не панікувати та заявив, що Харків, як і вся Україна, дасть відсіч росіянам. СБУ ж запевнила, що Харківська область готова до надзвичайних ситуацій — на ворога чекають «сюрпризи».