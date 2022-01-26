Телеканал CNN зробив Харків територією Росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Американський телеканал CNN позначив українське місто Харків як територію Росії. Відповідні скриншоти публікують у Twitter.
Сюжет був присвячений загостренню ситуації на українськму кордоні та російськими навчаннями Південного округу. Відео тривало 20 секунд, а у правому верхньому кутку був напис «Харків, Росія».
Телеканал поки не відреагував на цю помилку.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про загрозу окупації Харкова військами Росії. Мер Харкова Ігор Терехов у відповідь попросив мешканців міста не панікувати та заявив, що Харків, як і вся Україна, дасть відсіч росіянам. СБУ ж запевнила, що Харківська область готова до надзвичайних ситуацій — на ворога чекають «сюрпризи».
- У 2019 році CNN у новорічному матеріалі вказав Сімферополь як частину Росії. Українське посольство закликало канал краще «вибирати контент», а пізніше CNN виправив цю помилку.