Мінцифри набирає учасників для бета-тестування зміни прописки в «Дії»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Міністерство цифрової трансформації відкрило набір охочих взяти участь у бета-тестуванні функції, яка дозволяє онлайн у додатку «Дія» змінювати місце реєстрації.

Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров.

«Збираємо охочих на бета-тест декларування місця проживання в застосунку «Дія». Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн за кілька кліків. Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАП — дуже часто туди, де живе ваша прописка, а не ви», — написав міністр.

Щоб протестувати функцію, потрібно приєднатися за посиланням: https://team.diia.gov.ua. Після цього на пошту надійде лист із подальшими інструкціями.

Загалом для участі в бета-тестуванні необхідно:

податковий номер і один з е-паспортів у додатку — ваш і власників житла;

наявність «Дія.Підпису» у вас і власників житла;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості;

заявнику має бути більше за 14 років.

Наразі послуга недоступна для жителів Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.