Зеленський анонсував нове розширення програми «єПідтримка»: літні люди зможуть оплачувати комуналку, а підлітки — освітні курси
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Альфа-Банк
Українці зможуть витрачати отримані за вакцинацію в рамках програми «єПідтримка» гроші на оплату комунальних послуг. Йдеться про літніх людей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 24 січня.
«Протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей — вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг», — повідомив він.
За словами Зеленського, також програма незабаром пошириться і на громадян України віком 14—18 років.
«Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти — на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо», — розповів глава держави.
- Від 24 січня вакциновані українці старші за 60 років можуть придбати ліки за гроші з «єПідтримки». Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.
- Програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень стартувала в Україні 19 грудня 2021 року. Гроші можна витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку. Також можна купити книжки чи квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.
- Програма виплат «єПідтримка» діятиме протягом усього 2022 року. Гроші, які люди отримають на картку, можна витратити протягом чотирьох місяців з дати надходження коштів.