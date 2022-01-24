Люди з I групою інвалідності зможуть витрачати «тисячу Зеленського» на ліки. Міністерства уже працюють на розширенням програми

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Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації розширять програму «єПідтримка» з виплати тисячі гривень за вакцинацію. Вони планують дозволити людям з інвалідністю першої групи витрачати ці кошти на ліки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Тобто незалежно від віку людини, яка має першу групу інвалідності, можна витратити тисячу гривень на купівлю ліків.

Вранці 24 січня Мінцифра повідомила, що купівля медикаментів за ці гроші уже стала доступною для усіх вакцинованих українців старше 60 років .

За даними ОП, станом на 24 січня вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.