Люди з I групою інвалідності зможуть витрачати «тисячу Зеленського» на ліки. Міністерства уже працюють на розширенням програми
- Автор:
- Софія Телішевська
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rawpixel / Unsplash
Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації розширять програму «єПідтримка» з виплати тисячі гривень за вакцинацію. Вони планують дозволити людям з інвалідністю першої групи витрачати ці кошти на ліки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Тобто незалежно від віку людини, яка має першу групу інвалідності, можна витратити тисячу гривень на купівлю ліків.
Вранці 24 січня Мінцифра повідомила, що купівля медикаментів за ці гроші уже стала доступною для усіх вакцинованих українців старше 60 років .
За даними ОП, станом на 24 січня вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.
- 19 грудня 2021 року в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку. Також можна купити книжки чи квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.
- Програма виплат «єПідтримка» діятиме протягом усього 2022 року. Гроші, які люди отримають на картку, можна витратити протягом чотирьох місяців з дати надходження коштів.