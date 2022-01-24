Люди с I группой инвалидности смогут потратить «тысячу Зеленского» на лекарства. Министерства уже работают на расширение программы

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации расширят программу «єПідтримки» по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Они планируют разрешить людям с инвалидностью первой группы тратить эти средства на лекарства.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
То есть независимо от возраста человека, имеющего первую группу инвалидности, он может потратить тысячу гривен на покупку лекарств.
Утром 24 января Минцифра сообщила, что покупка медикаментов за эти деньги уже стала доступной для всех вакцинированных украинцев старше 60 лет.
По данным ОП, по состоянию на 24 января уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.
- 19 декабря 2021 года в Украине стартовала программа выплаты всем вакцинированным гражданам по 1 000 гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку. Также можно купить книги или билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.
- Программа выплат «єПідтримка» будет действовать в течение всего 2022 года. Деньги, которые люди получат на карту, можно потратить в течение четырех месяцев с даты поступления денежных средств.