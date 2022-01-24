Люди с I группой инвалидности смогут потратить «тысячу Зеленского» на лекарства. Министерства уже работают на расширение программы

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации расширят программу «єПідтримки» по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Они планируют разрешить людям с инвалидностью первой группы тратить эти средства на лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

То есть независимо от возраста человека, имеющего первую группу инвалидности, он может потратить тысячу гривен на покупку лекарств.

Утром 24 января Минцифра сообщила, что покупка медикаментов за эти деньги уже стала доступной для всех вакцинированных украинцев старше 60 лет.

По данным ОП, по состоянию на 24 января уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.