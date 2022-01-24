Володимир Зеленський скликає на сьогодні засідання РНБО

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський скликає на 17:00 понеділка, 24 січня, засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це «Бабелю» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, а апарат РНБО оприлюднив питання, які будуть розглядати на засіданні:

заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз;

поточний стан справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусу тощо.

За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30, відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.