Володимир Зеленський скликає на сьогодні засідання РНБО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський скликає на 17:00 понеділка, 24 січня, засідання Ради національної безпеки і оборони.
Про це «Бабелю» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, а апарат РНБО оприлюднив питання, які будуть розглядати на засіданні:
- заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз;
- поточний стан справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусу тощо.
За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30, відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
- 25 січня у Верховній Раді проведуть закриту нараду з питання національної безпеки. Там будуть присутні керівництво парламенту, очільники фракцій та міністри закордонних справ і оборони.
- На сьогодні поблизу кордонів України зібрано 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає на захід танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.