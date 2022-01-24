НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі у звʼязку із ситуацією в Україні

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Країни НАТО переводять сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. Таким чином Альянс планує посилити стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї.

Про це Альянс оголосив 24 січня.

В останні дні низка союзників оголосила про поточне або майбутнє посилення:

Данія відправляє фрегат у Балтійське море і збирається направити до Литви чотири винищувачі F-16.

Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність відправити до Румунії війська під командуванням НАТО.

Нідерланди з квітня направлять до Болгарії два винищувачі F-35 для патрулювання повітряного простору, а також приведуть у готовність один корабель та наземні підрозділи сил реагування НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав: «Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. Альянс продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого середовища безпеки, у тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони».

Президент США Джо Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових. Також планується перекидання і авіації та флоту. Ці варіанти передбачають розміщення від тисячі до 5 тисяч американських військових у країнах Східної Європи з можливістю збільшити їхню кількість в 10 разів у разі погіршення ситуації. Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня. Наразі він зважує ризики перекидання військових на тлі скупчення російських військ на українському кордоні. Поки що жоден із цих варіантів не передбачає розгортання американських військ на території України.