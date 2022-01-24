NYT: Байден планує відправити тисячі американських військових до Східної Європи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Sean Gallup / Staff
Президент США Джо Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових. Також планується перекидання і авіації та флоту.
Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.
За даними видання, у суботу в Кемп-Девіді, резиденції президента США, представники Пентагону надали Байдену кілька пропозицій перекидання американських військових ближче до Росії у зв’язку з її агресивними діями. Ці варіанти передбачали розміщення від тисячі до 5 тисяч американських військових у країнах Східної Європи з можливістю збільшити їхню кількість в 10 разів у разі погіршення ситуації.
Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня. Наразі він зважує ризики перекидання військових на тлі скупчення російських військ на українському кордоні. Поки що жоден із цих варіантів не передбачає розгортання американських військ на території України.
- Днями, спілкуючись із журналістами в Білому домі, Байден заявив, що країни НАТО наразі не знають, як діяти, якщо Росія почне ескалацію проти України без широкомасштабного вторгнення — «якщо це буде незначне вторгнення». Згодом у Білому домі пояснили, що йшлося про дії невоєнного характеру. Президент Володимир Зеленський розкритикував висловлювання президента США Джо Байдена.
- Західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- 3 січня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ може планувати напад на Україну.