NYT: Байден планує відправити тисячі американських військових до Східної Європи

Новини

Sean Gallup / Staff

Президент США Джо Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових. Також планується перекидання і авіації та флоту.

Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, у суботу в Кемп-Девіді, резиденції президента США, представники Пентагону надали Байдену кілька пропозицій перекидання американських військових ближче до Росії у зв’язку з її агресивними діями. Ці варіанти передбачали розміщення від тисячі до 5 тисяч американських військових у країнах Східної Європи з можливістю збільшити їхню кількість в 10 разів у разі погіршення ситуації.

Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня. Наразі він зважує ризики перекидання військових на тлі скупчення російських військ на українському кордоні. Поки що жоден із цих варіантів не передбачає розгортання американських військ на території України.