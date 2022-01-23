Авіакомпанія Lufthansa підтвердила перенесення вечірніх рейсів у Київ: аби екіпаж тут не лишався на ніч

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Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa підтвердила, що переносить час деяких рейсів на Київ таким чином, аби екіпаж не залишався на ніч в українській столиці, а одразу повертався на базу. Українці це повʼязували із політичною ситуацією та можливим російським вторгненням.

Свою позицію компанія Lufthansa озвучила у коментарі DW.

Ухвалення рішення про перенесення рейсів в авіакомпанії пояснили «оптимізацією графіку руху» і наголосили, що Lufthansa, як і раніше, нині виконуватиме три рейси на день до Києва — два з Франкфурта-на-Майні і один з Мюнхена.

23 січня народний депутат 8-го скликання Вікторія Войціцька опублікувала у Facebook допис із Мюнхена, у якому повідомила наступне: «У зв’язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч» — щойно нам пояснили причину переносу рейсу з 21:00 вчора на 06:00 сьогодні».