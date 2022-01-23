В Офісі президента відреагували на дані британської розвідки про Мураєва як імовірного «проросійського лідера» у Києві

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Міністерства закордонних справ Британії про те, що Росія планує поставити в Києві «проросійського лідера» і розглядає для цього кандидатуру екснардепа Євгена Мураєва. За словами Подоляка, Росія і раніше підтримувала «незначні фігури».

Про це він заявив 23 січня у коментарі Reuters та Liga.net.

Подоляк визнав, що серед українців є сумніви щодо того, чи Мураєв є «надто безглуздою фігурою», щоб Кремль вибрав його для «керівництва Україною». Але Подоляк додав, що Росія і раніше підтримувала «незначні постаті на керівних посадах окупованих Криму та Донбасу». Тому, за словами Подоляка, до повідомлень про Мураєва як імовірного «проросійського лідера» у Києві слід ставитись «максимально серйозно».

У коментарі Liga.net Подоляк уточнив, що Росія може робити ставку на тих, хто буде чи може із нею співпрацювати. Він також додав, що Служба безпеки України «дуже уважно аналізує кожен крок таких осіб», у яких може виникнути чи вже виникло бажання поставити українські інтереси на політичний торг.