WP: США попросили Росію не публікувати їхні відповіді щодо «гарантій безпеки»

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Сполучені Штати попросили Росію не публікувати їхні відповіді на російські пропозиції щодо «гарантій безпеки».

Про це пише The Washington Post.

Високопосадовець Державного департаменту США заявив виданню, що попри прохання Кремль може вчинити інакше й опублікувати документ всупереч бажанню США.

Він додав, що письмова відповідь адміністрації Байдена демонструватиме зацікавленість Вашингтону в продовженні діалогу. Хоча відповідь і надалі не задовольнятиме вимоги Росії припинити розширення НАТО, адміністрація Байдена вважає, що цінність листа у тому, що його прочитає безпосередньо президент Росії Володимир Путін як «єдина людина в Росії, яка ухвалює рішення».

«Ми не хочемо бути тими, хто відмовляється від можливого дипломатичного розвʼязання», — додав інший високопосадовець адміністрації Байдена.