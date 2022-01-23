WP: США попросили Росію не публікувати їхні відповіді щодо «гарантій безпеки»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Secretary Antony Blinken / Twitter
Сполучені Штати попросили Росію не публікувати їхні відповіді на російські пропозиції щодо «гарантій безпеки».
Про це пише The Washington Post.
Високопосадовець Державного департаменту США заявив виданню, що попри прохання Кремль може вчинити інакше й опублікувати документ всупереч бажанню США.
Він додав, що письмова відповідь адміністрації Байдена демонструватиме зацікавленість Вашингтону в продовженні діалогу. Хоча відповідь і надалі не задовольнятиме вимоги Росії припинити розширення НАТО, адміністрація Байдена вважає, що цінність листа у тому, що його прочитає безпосередньо президент Росії Володимир Путін як «єдина людина в Росії, яка ухвалює рішення».
«Ми не хочемо бути тими, хто відмовляється від можливого дипломатичного розвʼязання», — додав інший високопосадовець адміністрації Байдена.
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому Україні збільшили військову допомогу.
- 19 січня в МЗС РФ запропонували США взяти на себе одностороннє зобовʼязання не голосувати за вступ України та Грузії до Альянсу, якщо НАТО ухвалить рішення щодо розширення. Крім цього, Росія хоче бачити НАТО в межах 1997 року.
- Лавров за підсумками перемовин із Блінкеном заявив, що наступного тижня США нададуть письмову відповідь на всі вимоги РФ щодо «гарантій безпеки». Також він заявив, що запитає в американських колег дозволу на публікацію цієї відповіді.