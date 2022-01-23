МЗС Великої Британії: Росія планує поставити у Києві «проросійського лідера» і розглядає для цього кандидатуру екснардепа Мураєва

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Міністр іноземних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Британія має інформацію про те, що Росія внаслідок вторгнення планує встановити в Україні проросійський режим, який може очолити колишній нардеп Євгеній Мураєв.

Про це йдеться у заяві МЗС.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне поставити у Києві проросійського лідера, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України. Як потенційний кандидат розглядається колишній народний депутат України Євгеній Мураєв», — йдеться у заяві.

Також МЗС Великої Британії зазначає, що має інформацію про те, що російські спецслужби підтримують звʼязки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема: експремʼєр-міністром Миколою Азаровим, першим віцепремʼєр-міністром (з 2012 по 2014 рік) Сергієм Арбузовим, ексглавою Адміністрації президента Януковича Андрієм Клюєвим та колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Володимиром Сівковичем.

«Деякі з них мають контакти з російськими розвідниками, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну», — зазначили у МЗС.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс додала, що опублікована сьогодні інформація «проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, та дає уявлення про мислення Кремля».

Трасс закликала Росію знизити ескалацію та попередила про наслідки за можливе вторгнення в Україну. «Позиція Великої Британії щодо України також зрозуміла. Ми беззастережно підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна — незалежна, суверенна країна», — додала вона.

Американський телеканал CNN з посиланням на джерело в американській розвідці, підтвердив, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія стосовно планів Кремля.

«Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму війну, яка триває. Це включає такі речі, як встановлення дружнього уряду», — сказало джерело. Інше джерело повідомило, що США «володіють такою ж [як і Велика Британія] інформацією».

Мураєв прокоментував цю інформацію російським ЗМІ. «Я з 2018 року під санкціями Росії через конфлікт із [Віктором] Медведчуком. У моєї сімʼї там заарештовано активи. Як у британських спецслужб і Форін-офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою «окупаційного уряду» — це питання до містера Біна», — заявив Мураєв.

Свою позицію щодо цієї інформації озвучило й МЗС Росії. У коментарі Интерфаксу відомство назвало ці заяви «дезінформацією» і звинуватило Британію та США в ескалації напруженості навколо України.

Варто зазначити, що першими дані про наявність у Великої Британії розвідувальної інформації щодо планів Кремля повідомив російський пропагандистський канал Russia Today ще в суботу ближче до вечора. Канал навів текст заяви британського міністерства, а також підкреслив, що відомство розіслало цю заяву ЗМІ із забороною публікувати раніше ніж 22:30 за лондонським часом (00:30 за Києвом).