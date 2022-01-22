BILD: Голова ВМС Німеччини Шенбах через скандал щодо України пішов у відставку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Глава Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах пішов у відставку.
Про це повідомляє німецьке видання BILD.
Його заяву про відставку прийняли міністр оборони ФРН і генеральний інспектор Збройних сил. Вказано, що відставка Шенбах повʼязана із його заявами про Крим, Україну та лідера Росії Володимира Путіна, які викликали негативну реакцію з боку України.
За даними видання, місце Шенбаха займе контр-адмірал Ян Крістіан Каак — заступник командувача ВМС ФРН.
- Раніше Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Росією Крим і її не можна приймати до НАТО через окупацію частини її територій. Також він заявив, що членство Грузії в НАТО було б «нерозумним», а Володимир Путін «заслуговує» на повагу.
- У Міністерстві закордонних справ України слова Шенбаха назвали неприйнятними і зажадали розʼяснень від німецького уряду. У Міноборони Німеччини відхрестилися від позиції Шенбаха.
- Сам Шенбах назвав свої заяви особистою думкою, а МЗС України викликало німецького посла.