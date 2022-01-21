Україну запросили долучитися до формування 10-річної стратегії НАТО

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Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанишина.

«Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх восьми років. Країни Альянсу вже сказали чітке «ні» агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна — НАТО до 2030 року», — зазначила політик.

Вона наголосила, що Україні важливо бачити стійку позицію щодо посилення східного флангу Альянсу.