Politico: ЄС змінить правила для подорожей всередині блоку — вони будуть більш індивідуальними для мандрівників

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Країни Європейського Союзу наближаються до нового підходу щодо поїздок у період пандемії всередині блоку: акцент буде на індивідуальному ризику для здоровʼя мандрівника, а не на країні його відправлення.

Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС. Новий підхід до подорожей мають ухвалити наступного вівторка, 25 січня.

Імовірно, від мандрівників із сертифікатом вакцинації не вимагатимуть тестів чи сидіти на карантині. Проте країни надалі зможуть вводити додаткові заходи для поїздок з «темно-червоних» регіонів (ось останнє оновлення мапи ЄС). Незабаром на цій карті зʼявиться показник вакцинації, але це ще обговорюють.

Новий підхід до подорожей розробляють після листопадової пропозиції Єврокомісії використовувати «індивідуальний підхід» до поїздок усередині ЄС. Ідеться про те, що люди із сертифікатом вакцинації «у принципі не повинні зазнавати додаткових обмежень на поїздки, звідки б вони не прибули в Євросоюз».