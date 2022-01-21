Держдума Росії все-таки розгляне законопроєкт про визнання незалежними державами «Л/ДНР»

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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images

Спікер російського парламенту Вʼячеслав Володін заявив, що наступного тижня відбудуться консультації щодо законопроєкту про визнання «ЛНР» і «ДНР». Після цього документ розгляне Рада нижньої палати Державної думи.

Про це він повідомив 21 січня в Telegram-каналі.

Володін зазначив, що законопроєкт є «дуже серйозним і відповідальним» і продовжив наратив російської пропаганди про те, що Київ нібито ігнорує Мінські угоди, а країни НАТО хочуть «окупувати Україну»: «І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити».

Окремо Володін додав, що необхідно шукати рішення щодо «гарантування безпеки наших громадян і співвітчизників у «ДНР» та «ЛНР».

Потім під час спілкування із журналістами спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що до теми ймовірного визнання «Л/ДНР» треба підходити «акуратно».

«Я не говоритиму про актуальність цього питання і, як і раніше, не коментуватиму саму ініціативу з цим папером, який ще перебуває на розгляді в Думі, і цей розгляд повинен пройти. Але тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена і настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості», — додав Пєсков.