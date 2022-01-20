«Адміністрація Байдена збилася зі шляху». Журнал Time помістив на обкладинку президента США, над яким густішають хмари

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Американський журнал TIME розмістив на обкладинці нового номера президента США Джо Байдена, над яким густішають хмари.

Обкладинка підписана лише двома словами — «Перший рік» (Year One).

Свіжий номер журналу присвячений завершенню першого року перебування Байдена на посаді президента.

На зображенні Байден сидить в Овальному кабінеті та дивиться вгору — із хмар іде дощ. На столі біля президента США лежать папки «Інфляція», «Путін», Build Back Better, «Виборчі права» та «Трамп-2024». За спиною у Байдена стоять коробки з експрес-тестами на коронавірус.

До зображення обкладинки на сторінці у Twitter видання прикріпило статтю з критикою президента та його уряду під заголовком «Адміністрація Байдена збилася зі шляху». Окрім засудження президента за невиконану біцянку про подолання пандемії коронавірусу, автори статті критикують його за бездіяльність щодо низки внутрішніх питань і невирішену ситуацію з Росією, яка стягнула до кордонів України свої війська.