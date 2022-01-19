Axios: Прем’єр Ізраїлю пропонував Путіну провести саміт Україна — Росія в Єрусалимі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Prime Minister of Israel / Flickr
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет пропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести саміт Україна — Росія в Єрусалимі. Цю ідею йому озвучив президент Володимир Зеленський.
Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.
Українська сторона вперше озвучила таку ідею навесні 2021 року під час зустрічі з колишнім прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це його запитав голова ОП Андрій Єрмак. Нетаньягу зазначив, що подумає над цим, якщо обидві сторони захочуть провести саміт.
Радники Нетаньягу обговорювали цю пропозицію з Росією у квітні та травні 2021 року, але не отримали підтвердження. За словами посла України в Ізраїлі Євгенія Корнійчука, Росія відмовлялася обговорювати Крим та Донбас, а це найголовніше для України.
Після того як Беннет змінив Нетаньягу на посаді прем’єра, він провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Останній запросив ізраїльського прем’єра на саміт «Кримської платформи», але той не приїхав. Згодом у жовтні до України прибув з візитом президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Під час зустрічі з ним Зеленський розповів йому про посередницькі зусилля Нетаньягу у питанні організації саміту Україна — Росія і запитав, чи відновить їх новий ізраїльський уряд.
Герцог після повернення до Ізраїлю переповів цю інформацію Беннету, який за два тижні мав зустріч із Путіним. За день до зустрічі Беннет зателефонував Зеленському, і президент України знову запропонував провести саміт Україна — Росія, але, можливо, не на найвищому рівні, а принаймні на рівні радників із нацбезпеки.
За словами джерел, коли Беннет порушив це питання під час перемовин із Путіним, той не проявив жодного ентузіазму і розкритикував Зеленського.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- У вересні у Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії та України може не відбутися, якщо українська сторона планує порушувати на переговорах питання про повернення Криму.