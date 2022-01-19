Axios: Прем’єр Ізраїлю пропонував Путіну провести саміт Україна — Росія в Єрусалимі

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Prime Minister of Israel / Flickr

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет пропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести саміт Україна — Росія в Єрусалимі. Цю ідею йому озвучив президент Володимир Зеленський.

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Українська сторона вперше озвучила таку ідею навесні 2021 року під час зустрічі з колишнім прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це його запитав голова ОП Андрій Єрмак. Нетаньягу зазначив, що подумає над цим, якщо обидві сторони захочуть провести саміт.

Радники Нетаньягу обговорювали цю пропозицію з Росією у квітні та травні 2021 року, але не отримали підтвердження. За словами посла України в Ізраїлі Євгенія Корнійчука, Росія відмовлялася обговорювати Крим та Донбас, а це найголовніше для України.

Після того як Беннет змінив Нетаньягу на посаді прем’єра, він провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Останній запросив ізраїльського прем’єра на саміт «Кримської платформи», але той не приїхав. Згодом у жовтні до України прибув з візитом президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Під час зустрічі з ним Зеленський розповів йому про посередницькі зусилля Нетаньягу у питанні організації саміту Україна — Росія і запитав, чи відновить їх новий ізраїльський уряд.

Герцог після повернення до Ізраїлю переповів цю інформацію Беннету, який за два тижні мав зустріч із Путіним. За день до зустрічі Беннет зателефонував Зеленському, і президент України знову запропонував провести саміт Україна — Росія, але, можливо, не на найвищому рівні, а принаймні на рівні радників із нацбезпеки.

За словами джерел, коли Беннет порушив це питання під час перемовин із Путіним, той не проявив жодного ентузіазму і розкритикував Зеленського.