Альтернатива гарантіям нерозширення Альянсу. Москва запропонувала США взяти на себе зобовʼязання не голосувати за Україну в НАТО

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Росія готова знизити планку у своїх вимогах щодо України в НАТО. Москва пропонує США взяти на себе одностороннє зобовʼязання не голосувати за вступ України і Грузії до Альянсу, якщо НАТО ухвалить рішення щодо розширення.

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, передає РБК.

«Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна і Грузія стануть членами НАТО — це має бути виключено, це має бути замінене розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобовʼязання в юридично зобовʼязувальній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію», — сказав він.

Москва наполягатиме на юридичних гарантіях для себе, що Україна та інші країни, проти яких виступає Росія, не увійдуть до НАТО. Щоб стати членом НАТО, потрібні голоси всіх членів. Без голосу США ніхто в Альянс не увійде.

Крім Рябкова із заявою виступив керівник делегації РФ з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов. Він заявив про початок «зворотного відліку» в очікуванні на ухвалення умов Росії, або «будуть знайдені інші способи забезпечення безпеки» РФ.