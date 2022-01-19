Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США. Білий дім засвідчив підтримку України перед загрозою Кремля

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Перемовини пройшли на тлі загострення відносин з Росією, яка вимагає від НАТО гарантій нерозширення на схід.

«Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде», — написав президент у Twitter.

Блінкен заявив, що приїхав у Київ на прохання президента США Джо Байдена, щоб гарантувати підтримку Білого дому.

Зеленський подякував держсекретарю за візит, який вкотре засвідчує підтримку української незалежності та суверенітету з боку США.

Держсекретар наголосив, що «зараз, як ніколи, все залежить від українців і ні від кого іншого, а скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».