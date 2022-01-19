Журнал TIME помістив на обкладинку Олексія Навального, назвавши людиною, яку «боїться Путін»

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Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває покарання в колонії, потрапив на обкладинку американського журналу TIME.

На обкладинці журналу Навальний підписаний як «людина, яку боїться Путін».

У випуску вийшло інтервʼю з політиком російською мовою. Його зібрали з листів, надісланих із владимирської колонії. На запитання журналістів Навальний відповідав кілька місяців. В інтервʼю політик ділився своїми думками про життя у вʼязниці, майбутне опозиційного руху Росії та нещодавнє дипломатичне протистояння між США та РФ.