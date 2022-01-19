Журнал TIME помістив на обкладинку Олексія Навального, назвавши людиною, яку «боїться Путін»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває покарання в колонії, потрапив на обкладинку американського журналу TIME.
На обкладинці журналу Навальний підписаний як «людина, яку боїться Путін».
У випуску вийшло інтервʼю з політиком російською мовою. Його зібрали з листів, надісланих із владимирської колонії. На запитання журналістів Навальний відповідав кілька місяців. В інтервʼю політик ділився своїми думками про життя у вʼязниці, майбутне опозиційного руху Росії та нещодавнє дипломатичне протистояння між США та РФ.
- У жовтні минулого року Навального поставили на облік як екстреміста і терориста. До цього його ненадовго оголосили схильним до втечі під час перебування в СІЗО «Матроська тиша». Він нібито двічі говорив про втечу. Сам Навальний заявив, що жартував.
- У 2020 році суд Росії визнав «Фонд боротьби з корупцією» Навального екстремістською організацією. 31 серпня 2021 року ФБК припинив існування в Росії, а 28 вересня проти Навального та його команди порушили справу про створення екстремістського співтовариства.