Журнал TIME поместил на обложку Алексея Навального, назвав человеком, которого «боится Путин»

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии, попал на обложку американского журнала TIME.
На обложке журнала Навальный подписан как «человек, которого боится Путин».
В выпуске вышло интервью с политиком на русском языке. Его собрали из писем, присланных из владимирской колонии. На вопросы журналистов Навальный отвечал несколько месяцев. В интервью политик делился своими мыслями о жизни в тюрьме, будущем оппозиционного движения России и недавнем дипломатическом противостоянии между США и РФ.
- В октябре прошлого года Навального поставили на учет как экстремиста и террориста. До этого его ненадолго объявили склонным к побегу во время пребывания в СИЗО «Матросская тишина». Он якобы дважды говорил о побеге. Сам Навальный заявил, что шутил.
- В 2020 году суд России признал «Фонд борьбы с коррупцией» Навального экстремистской организацией. 31 августа 2021 года ФБК прекратил существование в России, а 28 сентября на Навального и его команду завели дело о создании экстремистского сообщества.