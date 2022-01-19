Журнал TIME поместил на обложку Алексея Навального, назвав человеком, которого «боится Путин»

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии, попал на обложку американского журнала TIME.

На обложке журнала Навальный подписан как «человек, которого боится Путин».

В выпуске вышло интервью с политиком на русском языке. Его собрали из писем, присланных из владимирской колонии. На вопросы журналистов Навальный отвечал несколько месяцев. В интервью политик делился своими мыслями о жизни в тюрьме, будущем оппозиционного движения России и недавнем дипломатическом противостоянии между США и РФ.