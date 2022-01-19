Глава МОЗ Віктор Ляшко: «Омікрон» виявили у 8 регіонах, в Україні можуть знову запровадити «червону» зону карантину

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Варіант коронавірусу «Омікрон» виявили вже у восьми регіонах України: у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.

Про це «Бабелю» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій», — розповів він.

За словами Ляшка, найближчою до введення «червоної» зони карантину наразі є Івано-Франківська область.

«Окрім неї, на «помаранчевому» рівні вже Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області», — додав міністр охорони здоров’я.

Окремо Ляшко пояснив, що «Омікрон» відрізняється від попередніх штамів значно коротшим інкубаційним періодом — за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів.

До того ж «Омікрон» передається в 7 разів швидше, ніж штам «Дельта», що циркулював раніше, а людина, яка захворіла на штам «Омікрон», може бути заразною вже у першу добу після інфікування.

«Як порівняти з попередніми штамами, на «Омікрон» стали частіше хворіти діти», — додав міністр.