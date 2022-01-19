Глава МОЗ Віктор Ляшко: «Омікрон» виявили у 8 регіонах, в Україні можуть знову запровадити «червону» зону карантину
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Михайло Мельниченко / «Бабель»
Варіант коронавірусу «Омікрон» виявили вже у восьми регіонах України: у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.
Про це «Бабелю» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій», — розповів він.
За словами Ляшка, найближчою до введення «червоної» зони карантину наразі є Івано-Франківська область.
«Окрім неї, на «помаранчевому» рівні вже Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області», — додав міністр охорони здоров’я.
Окремо Ляшко пояснив, що «Омікрон» відрізняється від попередніх штамів значно коротшим інкубаційним періодом — за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів.
До того ж «Омікрон» передається в 7 разів швидше, ніж штам «Дельта», що циркулював раніше, а людина, яка захворіла на штам «Омікрон», може бути заразною вже у першу добу після інфікування.
«Як порівняти з попередніми штамами, на «Омікрон» стали частіше хворіти діти», — додав міністр.
- Наприкінці листопада 2021 року в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50. У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- Учені з ПАР повідомили, що смертність під час хвилі епідемії, спричиненої штамом «Омікрон», була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була одною із найвищих.
- Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.