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Oleg Samchuk / Facebook

В Україні вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора. Про це 19 січня повідомив генеральний директор Першого територіального медичного обʼєднання Львова Олег Самчук.

Операцію зробили 12 січня 2022 року однорічному Артему, мешканцю села на Прикарпатті. Дитина важила усього 9,5 кг і мала вроджений діагноз «Атрезія жовчних протоків і виражена печінкова недостатність». Через це у хлопчика була жовта шкіра та великий живіт. У серпні стало відомо, що врятувати дитину може лише трансплантація печінки. За словами Олега Самчука, її від посмертного донора таким маленьким дітям в Україні ще не робили, а з родини Артема за донора не підходив ніхто.

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Із серпня хлопець із мамою жили в лікарні, а 12 січня 2022 року стало відомо, що у Вінниці є донор — 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але родина чоловіка підписала згоду на посмертне донорство.

Олег Самчук зазначив, що хірургічне втручання було «надскладним», операція тривала майже 12 годин. Тепер, за сім днів після операції, лікарі заявили, що печінка працює, стан дитини стабільний. Попереду в Артема буде адаптація до життя з новим органом.