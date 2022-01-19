Ердоган запросив до Туреччини Зеленського та Путіна, аби вони обговорили «розбіжності»

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив до Туреччини президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського — «для обговорення та врегулювання розбіжностей».

Про це заявив прессекретар Ердогана Ібрагім Калин під час онлайн-обговорень на тему «Можливий вплив напруженості між Росією та Україною на Європу та НАТО», цитує Anadolu.

«[Ердоган] навіть запросив їх [президентів України та Росії] приїхати до Туреччини та провести тут зустріч для врегулювання проблем і розбіжностей. Туреччина готова відіграти будь-яку можливу роль, щоб зменшити напруженість між Росією та Україною. Ми це робимо і як друг Росії та України, і як союзник по НАТО», — заявив Калин.

Він також поінформував, що Ердоган протягом найближчих тижнів відвідає Україну з візитом і зустрінеться із президентом Зеленським.

«Водночас ми будемо в тісному контакті з Москвою, щоб уникнути будь-яких військових дій, які мають великі та незворотні наслідки», — наголосив Калин і додав, що з цього приводу президент Ердоган провів переговори з лідерами обох країн.